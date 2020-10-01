وزارة الاتصال تعلن فتح الترشح للطبعة السادسة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الاتصال عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السادسة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن موضوع الطبعى هذه السنة هو “الرقمنة، جسر نحو الجزائر الجديدة” وهذا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر2020

وأرف البيان أن هذه الجائزة، تعد اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

الأصناف: لإعلام المكتوب.. المقال الرئيسي النقد، المقال الافتتاحي، الربورتاج او التحقيق.

الإعلام التلفزي.. الريبورتاج، التحقيقات الاستقصائية الأشرطة الوثائقية أشرطة والأحداث المصورة.

الإعلام الإذاعي.. البرامج الإخبارية الريبورتاج.

الإعلام الالكتروني.. أحسن عمل اعلامي يتم نشره على الإنترنت

الصورة.. الصور ألفوتوغرافية الرسم الصحافي أو الكاريكاتوري الذى ينشره جهاز إعلامي وطني.

ولا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات بإستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها عشر نسخ من الصور الفوتوغرافية أو الرسم الصحفى أو الكاريكاتورى.

الأعمال المقدمة لابد أن تكون موضوع نشر من طرف أحد وسائل الاعلام الوطنية في الفترة 2020 – 2019

وترسل ملفات المشاركة الى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وزارة الاتصال 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر عن طريق البريد العادي. التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام بوزارة الاتصال وحددت الوزارة آخر اجل لاستلام الملفات يوم 18 أكتوبر 2020.