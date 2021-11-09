وزارة الاتصال تمنح 55 مليار سنتيم من ميزانيتها لدعم التلفزيون الجزائري

خصصت وزارة الاتصال مبلغ 55 مليار سنتيم من ميزانيتها لدعم المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري.

وجاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية: “بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 24 أكتوبر 2021، فقد تم إلغاء 55 مليار سنتيم موجهة لوزارة الاتصال، وتحويل اعتمادها للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري”.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير الاتصال بتنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp