وزارة الاتصال تنظم “منتدى الاتصال المؤسساتي 2026” غدا 

تنظم وزارة الاتصال، غدا السبت بالجزائر العاصمة، “منتدى الاتصال المؤسساتي 2026″، وذلك في إطار مساعي تعزيز الاتصال المؤسساتي وترقيته وجعله يستجيب إلى التحديات التنموية والرهانات الإقليمية والدولية.

وحسب بيان للوزارة، يأتي تنظيم هذا المنتدى الذي سيشارك فيه مسؤولو الاتصال في عدة وزارات وهيئات ومؤسسات وطنية إلى جانب خبراء وأستاذة جامعيون وصحفيون. في ظل “التحولات الجذرية” التي عرفتها أنماط الاتصال والتواصل بفعل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية. و”توسع الفضاءات الافتراضية” الأمر الذي يجعل من الاتصال المؤسساتي “وظيفة إستراتيجية تتقاطع فيها عناصر الحوكمة وإدارة السمعة، وإدارة العلاقات مع الجمهور بمختلف شرائحه”.

كما أكدت الوزارة أن تنظيم منتدى الاتصال المؤسساتي 2026 يأتي في اطار “نقاش بناء ورصين. يتيح دراسة التحولات التي يعرفها السياق العالمي والوطني. ورسم تصور موحد حول آليات تجسيد مشروع اتصال مؤسساتي متكامل يشمل كل القطاعات”. وهو ما من شأنه الإسهام في تطوير ممارسات اتصال “أكثر كفاءة وفعالية”. إلى جانب تقريب الرؤى لتجسيد التوجه نحو تحديث ممارسات الاتصال في مؤسسات الدولة في ظل تحديات التحول الرقمي.

ويهدف هذا المنتدى إلى إبراز رؤية وزارة الاتصال “لإصلاح منظومة الاتصال المؤسساتي في إطار الإستراتيجية الوطنية قيد الإعداد”. وكذا مناقشة دور الاتصال المؤسساتي باعتباره ركيزة أساسية للحوكمة الجيدة في تعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الأطراف الفاعلة. بالإضافة إلى “إبراز تجارب جزائرية لمؤسسات أو قطاعات وظفت التكنولوجيات الرقمية في تحسين الخدمات العمومية المقدمة”. الى جانب بلورة تصور حول شبكة وطنية للقائمين بالاتصال و”تدعيم التنسيق المستدام لمعالجة الاتصال”.

وتتضمن أشغال هذا المنتدى جلستين الأولى حول “الاتصال المؤسساتي في ظل بيئة اتصالية متحولة”. سيتم خلالها مناقشة عدة مواضيع ذات صلة لاسيما “تحليل تأثير السياق التكنولوجي المتسارع على الاتصال المؤسساتي”.

أما الجلسة الثانية، فستتطرق لموضوع “الاتصال المؤسساتي: تحصين وعي المواطن في عصر الزحف الرقمي”. حيث ستتطرق الى تحديات تزويد المواطن بالمعلومة الموثوقة. وتحصين الوعي المجتمعي، وحمايته من مخاطر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي وكذا ” الاتصال المؤسساتي خلال الأزمات”.

كما سيتم بالمناسبة تنظيم ورشتين، الأولى حول ” الإعلام الوطني شريك في الاتصال المؤسساتي. تحديات المصداقية وآفاق” ويتم فيها تناول الدور المنتظر من وسائل الإعلام الوطنية لإنجاح الاتصال المؤسساتي الرسمي. على ضوء التحولات التي تشهدها البيئة الرقمية. وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وكذا ورشة تخص موضوع “هيكلية الاتصال وأدواته في المؤسسات الحكومية”. وسيتم خلالها مناقشة إعداد وصف وظيفي نموذجي لوظيفة القائم بالاتصال. وكذا “الوسائل المناسبة لتنفيذ الوظيفة الاتصالية على ضوء التحول الرقمي”.