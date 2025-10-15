وزارة الاتصال تنظم يوما تكوينيا لفائدة الصحفيين

أعلنت وزارة الاتصال بالتنسيق مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن تنظيم يوم تكويني لفائدة الصحفيين.

وحسب بيان وزارة الاتصال، فإن اليوم التكويني ينطلق بتاريخ 20 أكتوبر ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً.

وأضافت وزارة الاتصال، أن اليوم التكويني يتعلق بأحكام القانون 18-07 المعدل والمتمم المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين. في موضوع “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة”. بمشاركة عدد من الخبراء المختصين.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الصحافة الوطنية بكل دعائمها، إلى المشاركة في هذا اليوم التكويني، من خلال تسجيل مشاركين اثنين. وارسال البيانات الخاصة بهما (الاسم واللقب والمؤسسة الإعلامية). عبر البريد الالكتروني: [email protected] في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور