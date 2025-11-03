وزارة الاتصال توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية

وقعت وزارة الاتصال، اليوم الاثنين، على اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية، من أجل ترسيخ مقاربة التعاون والعمل التشاركي بين مؤسسات وهيئات الدولة.

وأشرف على مراسم التوقيع كلٌّ من وزير الاتصال، زهير بوعمامة، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد.

وبالمناسبة، أكد بوعمامة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار ترسيخ مقاربة التعاون والعمل التشاركي مع مؤسسات وهيئات الدولة. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أبرز بوعمامة أن الاتفاقية الموقعة تتضمن “برنامج عمل كبير وطموح” يضم عدة محاور وأنشطة من بينها التكوين والبحث.

وأكد وزير الاتصال حرص القطاع على إعطاء المكانة المستحقة للغة العربية في وسائل الإعلام. وكذا إعداد “برنامج تكوين جدي لفائدة الإعلاميين وإنجاز معجم لمصطلحات الإعلام والاتصال بالتعاون مع كفاءات في اللغة العربية والإعلام”.

وكشف بأن هذا “البرنامج الطموح سيُستكمل باتفاقية مماثلة مع المحافظة السامية للأمازيغية. علاوة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين باللغات الأجنبية، لا سيما الإنجليزية”.

من جهته، أشاد بلعيد بهذه الاتفاقية التي تجسد “التعاون بين مؤسسات الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”.

وتابع بلعيد أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقية سيتم إصدار معجم “الشامل”، الأول من نوعه في مصطلحات ولغة الإعلام وسيكون باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية، مع شروحات لمصطلحات الإعلام.