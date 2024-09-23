وزارة الاتصال تُوجه إعذار للصحيفة الإلكترونية “دزاير توب”

وجهت وزارة الإتصالـ، إعذار للصحيفة الالكترونية دزاير توب، بناء على الشكوى المقدمة من طرف المؤسسة العمومية “مدار” بخصوص المحتوى الإعلامي الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 12 سبتمبر 2024.

وحسب بيان للوزارة، استدعت وزارة الاتصال يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 مدير النشر بالصحيفة المعنية، معمر غاني. وذكرته بضرورة الالتزام بأحكام المواد المنظمة للعمل الصحفي.

ووجهت وزارة الاتصال، لوسيلة الإعلام المعنية إعذارا بغرض الامتثال لأحكام القانون طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-19.

وتم إلزام الصحيفة الإلكترونية المعنية، بالسحب الفوري للمحتويات المخالفة المنشورة على الموقع الالكتروني للصحيفة. ومواقع التواصل الاجتماعي. مع ضمان حق الرد في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.