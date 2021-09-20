وزارة الاتصال حول قضية جريدة “الوطن” ومنارة المسجد الأعظم.. نحتفظ بحقنا في المتابعة القضائية

تشجب وزارة الاتصال، بقوة وبكل وضوح، الحذف المفاجئ لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة “الوطن” في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذا التصرف، اعتداء وتشويه لصرح ديني، مؤكدة إنها تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.

وجاء في بيان الوزارة: “لقد أثار الحذف المفاجئ لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة “الوطن” في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر 2021 ،استياء واستغرابا كبيرين لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط الموضوع بوجدان الأمة ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل”.

وأشارت الوزارة، إلى إن حذف هذه الصورة، تم بمناسبة التغطية الإعلامية للموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، حيث يظهر في الخلفية صورة بلدية أو منطقة المحمدية وقد طمست منها بشكل مريب منارة جامع الجزائر الذي يشكل رمزا من رموز الجزائر المستقلة، ومعلما بارزا من معالم الجزائر الجديدة.

وأضاف البيان، إن تصميم جامع الجزائر والشكل والمخطط المعماري له محمي بقوانين الجمهورية التشريعية منها والتنظيمية لاسيما الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والمتعلق بالعلامة، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فبرارير 2021 الذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، حيث إن المادة الثامنة منه تنص لاسيما على أنه: “في جميع الأحوال وقصد المحافظة على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي “

واعتبرت الوزارة، إن إظهار الصورة التي طمس منها جامع الجزائر بالشكل الذي ظهرت به في جريدة “الوطن” اعتداء صارخا على هذه القوانين، وتشويها لهذا الصرح الكبير والمعلم الديني وخرقا لأخلاقيات المهنة وانحرافا عن قواعد الاحترافية، يُؤكد البيان.

وأكدت الوزارة، إنها تشجب بقوة وبكل وضوح هذه التصرفات السلبية خاصة في ظل تعرض بلادنا لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة، داعية مجددا جريدة “الوطن” وكافة الصحافيين والإعلاميين إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة وإلى الالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة.

وأضاف البيان، أنه وبناء على الخروقات المذكورة ، فإن الوزراة تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع.

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