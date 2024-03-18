وزارة الاتصال: على المنتجين الإلتزام بمحتوى رخص التصوير الممنوحة لهم

دعت وزارة الاتصال، كافة المنتجين ووكالات الإنتاج السمعي البصري الحاصلين على رخص التصوير من مصالحها، إلى الإلتزام بمحتوى رخصة التصوير الممنوحة والتقيد بالتعهد الممضي عليه بعد استلام الرخصة.

وفي بيان لها نبهت الوزارة إلى أنها بعد الملاحظات التي سجلتها حول مختلف البرامج الرمضانية. فإنها تذكر كافة المنتجين و وكالات الإنتاج السمعي البصري الحاصلين على رخص التصوير من مصالح الوزارة. بضرورة الالتزام بمحتوى رخصة التصوير الممنوحة والتقيد بالتعهد الممضي عليه بعد استلام الرخصة”

كما أبلغت الوزارة المنتجين ووكالات الإنتاج بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة. لسحب رخص التصوير و/أو إدراجهم ضمن المنتجين ووكالات الإنتاج الممنوعين من الحصول على رخص التصوير مستقبلا”.

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