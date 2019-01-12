وزارة الاشغال العمومية: التدخل في 121 طريق متأثر بالتقلبات الجوية

تم معالجة 121 محور طرقي بمختلف انواعه على اثر التقلبات الجوية الاخيرة التي تشهدها عدة ولايات.

وحسب المدير العام للهياكل بوزارة الاشغال العمومية و النقل بوعلام شطيبي بين 10 و11 جانفي الجاري، قامت الوزارة بمعالجة 121 محور طرقي بمختلف انواعه.

طرق وطنية، طريق سيار شرق-غرب، خاصة شطر بويرة و جزئيا سطيف وبعض الطرقات على مستوى ولايات تيزي وزو و المدية.

وعلى اثر هذه الاضطرابات باشرت اليوم السبت خلية المتابعة المركزية على مستوى وزارة الاشغال العمومية والنقل اشغالها لمتابعة حالة الطرقات.

وخلال اجتماع اطارات الوزارة المخصص لمتابعة اشغال الخلية، اوضح شطيبي ان هذه الاخيرة تم تنصيبها مند سنوات لمتابعة حالة الطرقات عند حدوث اضطرابات جوية وللتدخل في حالة الضرورة وهذا بتوفير كافة الامكانيات المادية والبشرية.