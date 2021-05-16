وزارة الانتقال الطاقوي تتجه نحو تأطير قانوني لنشاط تركيب التجهيزات

كشفت وزارة الانتقال الطاقوي، أن مشروع مرسوم شروط نشاط تركيب مسخن الماء بالطاقة الشمسية وصفائح الطاقة الشمسية قيد الإعداد.

وأوضح الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، محمد صالح بوزريبة، أن المرسوم يقنّن نشاط المختص في التركيب.

وقال بوزريبة، إن المشروع يجب أن يكون مؤهلا للقيام بتركيب وصيانة صفائح الطاقة الشمسية والسخانات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وشدد المتحدث على ضرورة وجود نص قانوني يحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة والذي يضمن جودة التجهيزات من أجل حماية المستخدم.

وأكد بوزريبة أن الوزارة ليس لها أي ضمان “بأن تركيب الألواح الشمسية،كان من قبل محترفين “بعيدا عن أي مساس بجودتها”.

ومن بين مزايا المرسوم، أنه سيصبح من الممكن إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال الخدمات الطاقوية.

كما ركز على شرط إعطاء هذه المؤسسات المصغرة مخطط أعباء وضمان نشاط دائم لها في ظل هشاشتها.