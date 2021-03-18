وزارة البريد: آخر أجل لإيداع مشاركات الأطفال بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل اليوم

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن اليوم الخميس، هو آخر أجل لإيداع مشاركات الأطفال الخاصة بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل.

الجدير بالإشارة أن هذه المسابقة تنظم سنويا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.

و قد حدد موضوعها هذه السنة كالآتي “أكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء كورونا كوفيد-19 “.

وتندرج المسابقة في إطار التحضير لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، المنظمة من طرف الاتحاد البريدي العالمي.

وتهتبر وسيلة ممتازة من أجل المساهمة في تطوير قدرات الأطفال في فن كتابة الرسائل.

وكذا في صقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق استعمال الكلمات.

كما تساهم كذلك على إبراز الدور الاجتماعي والتربوي الذي يلعبه البريد في حياتنا اليومية.

للإشارة، فإن المسابقة مفتوحة لفئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 سنة، و ذلك وفق الشروط التالية:

أن تحرر الرسالة بإحدى اللغتين الوطنيتين: العربية أو الأمازيغية.

أن تحتوي الرسالة على العناصر الآتية: التعريف بصاحب الرسالة الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الوليّ.

بالإضافة الى اسم المؤسسة التربوية، التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام والتوقيع.

أن تكون مشاركة نفس الطفل برسالة واحدة فقط؛

التقيّد الصارم بالموضوع وبعدد الكلمات المسموح بها على ألّا يتجاوز 800 كلمة.

ويتم إيداع الرسائل إلى غاية 18 مارس 2021، على مستوى المؤسسات التربوية أو المكاتب البريدية.

ويتم انتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل، على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

وتتم عملية انتقاء أفضل الرسائل على المستوى الجهوي والوطني على أساس إعادة كتابة الرسالة من الطفل تحت إشراف لجنة التحكيم.

ويتم الإعلان عن الفائز ين على المستوى الوطني يوم الخميس 15 أفريل 2021، و ذلك عشية يوم العلم.

وترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لتمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل.