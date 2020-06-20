وزارة البريد: أكثر من 728 ألف عملية دفع إلكتروني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية

الوطني
  • -
  • 0
وزارة البريد: أكثر من 728 ألف عملية دفع إلكتروني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية
بقلم أمينة داودي

كشفت وزارة البريد والمواصلات، أن المعاملات الإلكترونية سمحت بتحقيق أكثر من 728 ألف عملية دفع إلكتروني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه ومنذ الدخول في حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ 05 جانفي 2020 لاتفاقية التشغيل المتبادل Interopérabilité المبرمة بين مؤسسة بريد الجزائر و شركة التعاملات الآلية ما بين البنوك SATIM، الأثر الايجابي والذي يظهر من خلال مختلف المؤشرات الايجابية للمعاملات الإلكترونية، التي سمحت بتحقيق 728.394 عملية دفع الكتروني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأضافت الوزارة، أن هذه الإتفاقية تتيح لحاملي بطاقة الذهبية و البطاقة البنكية الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الموزعات الآلية لشبكات مكاتب البريد والبنوك بشكل متكامل وفق المعايير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=838943

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com