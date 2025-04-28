وزارة البريد: إضطرابات في خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم عن إضطرابات في خدمة الإنترنت قد تحدث في الساعات القادمة.

وكشفت وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في بيان لها أن الإضطرابات في خدمة الأنترنت سببها انقطاع التيار الكهربائي الذي مس إسبانيا و دولا أوروبية أخرى

وتعلم الوزارة المواطنين بأن اضطرابات في خدمة الإنترنت قد تحدث في الساعات القادمة.

ويرجع ذلك إلى أن جزءا من محطاتها الخاصة بأنظمة الكوابل البحرية ، الموجودة أساسا في المدن الساحلية الإسبانية، قد تتأثر بهذا الوضع الاستثنائي.

وتطمئن الوزارة المواطنين بأنه تم اتخاذ إجراءات وقائية. حيث تم تجهيز أنظمة احتياطية، تشمل أنظمة التوفير الاحتياطي للطاقة (عن طريق البطاريات) والمولدات الكهربائية، لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة.