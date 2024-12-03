وزارة البريد.. استحداث جائزة “موظف الشهر”

أشرف وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، على مراسم تسليم جائزة “موظف الشهر”، التي بادر باستحداثها و ارتأى منحها كل شهر كتشجيع للموظفين.

وحسب الوزارة، هذه الخطوة جاءت تثمينا لمؤهلات المورد البشري الذي يزخر به القطاع، و سعيا لتحفيز الموظفين. و إنماء ثقافة الأداء لديهم، بادر الوزير زروقي. باستحداث هذه الجائزة و رتأى منحها كل شهر كتشجيع للموظفين الذين أبانوا عن تميز في أداء المهام المنوطة بهم.

وقد نالت جائزة موظف شهر نوفمبر 2024 ، شماخي صباح، رئيسة مكتب بمديرية الموارد البشرية بالوزارة.

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