وزارة البريد: انطلاق إجراء المقابلات لتقييم المترّشحين لشغل وظيفة عليا بالمديريات الولائية

أشرف، اليوم الأحد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، على انطلاق إجراء المقابلات بغرض تقييم المترّشحين لشغل وظيفة عليا في المديريات الولائية.

يأتي هذا قصد تدعيم الهياكل اللامركزية، وكذا المصالح الخارجية بمختلف الكفاءات التي ينتظر منها المساهمة في التنفيذ الأمثل لمخطط عمل القطاع.

وتجري المقابلات على مستوى مقرّ الوزارة، بحضور أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة بذلك، بعد أن تمّت في مرحلة أولى، عمليّة الإنتقاء عبر دراسة الملفات المودعة.

للتّذكير، وفي إطار الشفافية وتكافؤ الفرص لإطارات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كانت قد أعلنت الوزارة عن فتح باب التّرشح لشغل وظائف عليا شهر ماي المنصرم.