وزارة البريد تحذر من الضغط على هذه الروابط !

حذرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من الضغط على الروابط المشبوهة.

وجاء تحذير وزارة البريد ردّا على سؤال “وصول رابط يدّعى أنه باسم بريد الجزائر عبر رسالة نصية أو تطبيق مراسلة أو شبكة تواصل اجتماعي؟”.

وقالت الوزارة “لا تضغط على الرابط إطلاقاً ! فهو مشبوه وقد يستعمل لسرقة بياناتك أو اختراق هاتفك”.

وأكدت أن بريد الجزائر لا يرسل روابط عبر الرسائل القصيرة أو تطبيقات المحادثة. فجميع الخدمات والمعلومات متوفرة حصراً عبر:

الموقع الرسمي: www.poste.dz أو التطبيق الأصلي “بريدي موب” على Google Play و App Store.