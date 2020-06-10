وزارة البريد تحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارا كاذبة لاستغلال بيانات المواطنين

حذرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء، من بعض الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، الحاملة لاسم وشعار كل من مؤسسة بريد الجزائر واتصالات الجزائر.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الصفحات المزيفة، تقوم بنشر أخبارا كاذبة متعلقة بالتوظيف وبعض العروض التجارية، و التي يمكنها أن تستغل البيانات الشخصية لمتابعيها.

وذكرت وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، بأن الصفحات الرسمية والوحيدة لمؤسستي بريد الجزائر واتصالات هي الصفحات الحاصلة على الشارة الزرقاء.

كما أكدت الوزارة باحتفاظ هاتين المؤسستين باتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء هذه التجاوزات.