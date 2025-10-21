وزارة البريد تحذر من كل استعمال غير مُرخص لهذه التجهيزات

أصدرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بيانًا هامًا بخصوص تداول واستعمال الأجهزة المعروفة باسم مضخمات الإشارة Amplificateur GSM أو Booster GSM.

وحذرت الوزارة، في بيانها، من تداول واستعمال الأجهزة المعروفة باسم مضخّمات الإشارة Amplificateur GSM أو Booster GSM التي تم رصد بيعها. لا سيما عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، لما تشكله من خطر جسيم على أمن وجودة شبكات الهاتف النقال.

كما تذكّر الوازرة بأن حيازة أو إقامة أو استعمال أي جهاز تضخيم أو جهاز تشويش لاسلكي كهربائي، ممنوع منعاً باتّاً. إلا في الحالات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ولهذا، تؤكد الوزارة أن كل استعمال غير مرخّص لهذه التجهيزات يعرِّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.