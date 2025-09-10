وزارة البريد تحذر !

حذّرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من بعض الصفحات والمواقع التي تعرض روابط تحميل “بريدي موب”.

وأشارت وزارة البريد في ردها على سؤال أحد المتابعين لها إلى أنه لا يمكن الوثوق بهذه الصفحات.

وأوضحت الوزارة، أن التطبيق الأصلي متاح حصريا عبر متجرَي Google Play و App Store..

وأكدت “أي نسخة يتم تداولها خارج هذين المتجرين تعتبر مزوّرة وتعرّضكم لخطر اختراق حساباتكم”. “لضمان أمان معاملاتكم، اعتمدوا دائما على النسخة الرسمية فقط”.