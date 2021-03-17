وزارة البريد تدعو إطاراتها للترشح لمنصب مدير ولائي بالولايات العشر الجديدة

دعت وزارة البريد إطارات الإدارة المركزية والمديريات الولائية، لشغل وظيفة مدير ولائي بالولايات العشر الجديدة.

ويتعلق الأمر بولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة.

وتتمثل شروط التعيين في استيفاء الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري العمل بهما.

بالإضافة الى إثبات تكوين عالٍ أو مستوى من الـتأهيل مساوٍ لذلك.

وكذا إثبات أقدمية خمس (05) سنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارات العمومية أو في الهيئات العمومية.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح السيرة الذاتية مفصلة، رسالة تحفيزية من صفحتين على الأكثر.

وتودع أو ترسل طلبات الترشح لدى مديرية الموارد البشرية للوزارة أو عبر البريد الإلكتروني خلال أجل أقصاه يوم 31 مارس.

وتتم دعوة المترشحين الذين يستوفون الشروط إلى إجراء مقابلة شفوية مع اللجنة الوزارية لانتقاء الترشيحات.