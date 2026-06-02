وزارة البريد تدعو إلى حماية الأطفال من الابتزاز والتحرّش الرقمي

حذّرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأولياء من المخاطر الجسيمة لاستخدام الشاشات والإنترنت على الأطفال، والتي تنتهي بالابتزاز والتحرش الرقمي.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فايسبوك”، فيديو توعوي يتضمن مشاهد لأبوين منشغلين عن ابنتهما وهي حاملة لوحتها الرقمية وبصدد الدردشة عبر أحد مواقع التواصل مع رجل مجهول المهوية والذي تقمص شخصية زميلة لها في المدرسة، بغية استدراجها وحدوث ما لم يكن في الحسبان.

وفي إشارة منها، أوضحت الوزارة أن ترك الأبناء في المنزل والأبواب مغلقة لا يعني أبدا الحماية التامة لهم. لأن الخطر القادم من الشاشات ليس أقل شأنا من خطر الشارع.

هذا ودعت الأولياء إلى حماية أطفالهم من الابتزاز والتحرّش الرقمي.

