وزارة البريد تدعو المتقاعدين لاحترام الأيام المحدّدة لصبّ معاشاتهم

الوطني
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وزارة البريد تدعو المتقاعدين لاحترام الأيام المحدّدة لصبّ معاشاتهم
بقلم نادية بن طاهر

ذكرت وزارة البريد، المواطنين من فئة المسنين والمتقاعدين، بالتزامن مع اقتراب مواعيد صب المنح والمعاشات، بضرورة احترام الأيام المحدّدة لصبّ معاشاتهم.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحدّ من انتشار الفيروس المستجدّ كوفيد-19، حسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين.

وهو ما سيسمح بتسيير فعّال لعمليات سحب المعاشات والمنح، وبالتالي تحسين ظروف الاستقبال من خلال تفادي الاكتظاظ على مستوى المكاتب البريدية.

وأشار البيان، إلى إمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني الذي تمّ تطويره خصّيصا لتسهيل عملية التّعرف على أيام صبّ المعاشات والمنح لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق على الرابط التالي:

باللغة العربية:  https://edcarte.poste.dz/ar/cnr.php
باللغة الأجنبية:  https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921360

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