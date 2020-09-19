وزارة البريد تدعو المجتمع المدني للمساهمة في تأطير صب المعاشات

الوطني
  • -
  • 0
وزارة البريد تدعو المجتمع المدني للمساهمة في تأطير صب المعاشات
بقلم نادية بن طاهر

دعت وزارة البريد، فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في تأطير الوافدين على المراكز البريدية، تزامنا وموعد صب المعاشات والمنح لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

ويأتي ذلك، في ظل ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الحماية من خطر العدوى بالوباء العالمي كوفيد 19.

وطلبت الوزارة، من فعاليات المجتمع المدني، المساهمة في هذه العملية، من خلال تنظيم الطوابير والسهر على احترام إرشادات الوقاية من الوباء، كإحترام مسافات الأمان والتباعد والحرص على التطهير والتعقيم.

كما شكرت الوزارة، فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء وغيرها نظير مساهماتهم كشريك فعّال في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=888756

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com