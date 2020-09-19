وزارة البريد تدعو المجتمع المدني للمساهمة في تأطير صب المعاشات

دعت وزارة البريد، فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في تأطير الوافدين على المراكز البريدية، تزامنا وموعد صب المعاشات والمنح لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

ويأتي ذلك، في ظل ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الحماية من خطر العدوى بالوباء العالمي كوفيد 19.

وطلبت الوزارة، من فعاليات المجتمع المدني، المساهمة في هذه العملية، من خلال تنظيم الطوابير والسهر على احترام إرشادات الوقاية من الوباء، كإحترام مسافات الأمان والتباعد والحرص على التطهير والتعقيم.

كما شكرت الوزارة، فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء وغيرها نظير مساهماتهم كشريك فعّال في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.