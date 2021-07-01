وزارة البريد تدعو المواطنين للإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بالمكاتب البريدية

دعت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الخميس، المواطنين الى مواصلة إحترام التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، بعد تسجيل تراخي في الإلتزام بإجراءات الوقاية في مكاتب البريد.

وجاء في منشور لوزارة البريد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه “نظرا لظهور بعض علامات التراخي في الإلتزام بإجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19، نجدد الدعوة لكافة مواطنينا الكرام المتوافدين على المكاتب البريدية و الوكالات التجارية للإتصالات إلى التحلي بالمسؤولية و بأقصى درجات اليقظة”.

وأضاف بيان الوزارة ” يجب التقيد بجميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19) لاسيما من خلال ارتداء القناع الواقي، وملازمة التباعد الجسدي والتعقيم المستمر للأيدي”.