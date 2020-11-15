وزارة البريد تذكر بإمكانية سحب المعاشات عن طريق الوكالة

الوطني
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وزارة البريد تذكر بإمكانية سحب المعاشات عن طريق الوكالة
بقلم نسرين محفوف

ذكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بإمكانية سحب معاشات المتقاعدين عن طريق الوكالة.

يأتي هذا في إطار جملة التدابير الوقائية المتخذة تفاديا لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19، لاسيما مع اقتراب مواعيد صب المنح والمعاشات.

وذكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين من فئة المسنين والمتقاعدين، بإمكانية سحب معاشاتهم عن طريق الوكالة.

وهذا من خلال تفويض أحد الأقارب في القيام بعملية سحب المعاش، وبالتالي تفادي التنقل والتعرض لخطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجدّ.

وأشارت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه يمكن الإستفادة من هذا الإجراء وفق الشروط المبينة في استمارة التوكيل.


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