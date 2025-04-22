وزارة البريد ترد بخصوص تاريخ إطلاق الجيل الخامس

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، بيانا، ردت من خلاله بخصوص تاريخ اطلاق دفتر شروط الجيل الخامس.

وجاء في بيان الوزارة “لقد أوردت بعض وسائل الاعلام تصريحا منسوبا إلى وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية. على هامش ” قمة ٳفريقيا لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال 2025 - ICT Africa Summit”. مفاده أن إطلاق دفتر شروط الجيل الخامس سيكون بعد أسبوعين”.

وأضاف البيان “في هذا الصدد، تؤكد الوزارة أن الوزير قد أوضح أن مشروع دفتر الشروط سيكون جاهزا خلال المدة سالفة الذكر، و لم يتطرق إلى تاريخ إطلاقه الذي يخضع إلى التدابير و الإجراءات القانونية و التنظيمية السارية المفعول”.

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