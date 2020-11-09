وزارة البريد ترفع من درجة التأهب وإجراءات صارمة لمكافحة كورونا

تدعو وزارة البريد، المواطنين، ٳلى التحلي باليقظة وروح التعاون مع عمال وأعوان مكاتب البريد والوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال.

ويأتي هذا، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كرورنا المستجد، خلال الأيام الأخيرة.

ودعت الوزارة، المواطنين، في بيان لها، بالالتزام والتطبيق السليم للاجراءات الاحترازية المبادر بها لحماية صحتهم، علاوة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية لفائدتهم.

و تسترعي مصالح الوزارة في هذا الاطار، عناية مرتفقي هياكل البريد والاتصالات ٳلى ضرورة التقيد الواعي بالتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الهيئات الصحية، لاسيما:

تجنب الاكتظاظ واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، لدى التوافد على مكاتب البريد والوكالات التجارية.

اتباع المسارات المعدة بواسطة الاشارات واللافتات المخصصة لتنظيم الانتظار، والتحرك عند التوافد على مرافق البريد والاتصالات.

ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، مع الاستعمال المنتظم لمحلول تطهير الايدي.

وذكرت الوزارة، المواطنين، باستغلال حزمة التدابير الملموسة التي وضعها القطاع حيز التنفيذ لتسهيل استفادتهم من الخدمات في ظل مراعاة التوصيات الوقائية المعتمدة، و منها:

آلية التوكيل الخاصة بفئة المتقاعدين، و التي تمكنهم، بصفة استثنائية، من السحب عن طريق تفويض شخص آخر ينوب عنهم، وذلك بهدف التقليل من تنقلات المواطنين، خاصة المسنين منهم الذين يعتبرون الأكثر ضعفاً وعرضة للفيروس.

استعمال الموزعات الآلية للنقود التابعة لشبكتي بريد الجزائر والبنوك لسحب اموالهم وتحويلها، ووسائط الدفع الالكتروني عبر الأنترنت والتطبيقات الهاتفية.

وذلك لتسديد قيمة المقتنيات وفواتير استهلاك الماء، الهاتف والانترنت، والكهرباء والغاز وغيرها، للتقليل من تداول الأوراق المالية والعملات النقدية في مختلف المعاملات.

الامكانية المتاحة لعمال وموظفي المؤسسات والإدارات العمومية من تلقي رواتبهم بواسطة آلية “الساعي” المعين للنيابة عنهم في هذه العملية، وفق إجراءات تم تحديدها خصيصا لهذا الغرض مع الادارات المنتمين ٳليها.

تسخير مكاتب بريدية متنقلة لتمكين أفراد الأسلاك المجندة في مكافحة الوباء من مصالح الأمن، الحماية المدنية وقطاع الصحة، لتمكينهم من سحب الأجور على مستوى أماكن عملهم، طيلة مواعيد صبها، دعما لجهودهم في مواجهة الجائحة.

وفي الأخير، تهيب مصالح وزارة البريد بشركائها الفاعلين من المجتمع المدني، بمواصلة المجهود الميداني الدؤوب الذي أبانت عنه، و بامتياز، طوال فترة مجابهة الوباء، في مجال استقبال المواطنين و تأطيرهم.

فضلا عن الدور التحسيسي البالغ الأهمية بالاجراءات الوقائية، يضيف البيان.