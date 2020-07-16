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وزارة البريد تطلق تطبيقا الكترونيا يُمكن المتقاعدين من معرفة تاريخ صب معاشاتهم

الوطني
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وزارة البريد تطلق تطبيقا الكترونيا يُمكن المتقاعدين من معرفة تاريخ صب معاشاتهم
بقلم نادية بن طاهر

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الخميس، تطبيقا الكترونيا يمكن المتقاعدين من معرفة تاريخ صب معاشاتهم ومنحهم.

وحسب ما أوردته الوزارة، على صفحتها الرسمية بفايسبوك: “يستطيع المتقاعدون معرفة تاريخ صب معاشاتهم أو منحهم، من خلال التطبيق الإلكتروني الجديد”.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم بإدخال اليوم الذي كان المعنيون يتقاضون فيه معاشاتهم سابقا، ورقم حسابهم الجاري البريدي والمفتاح، على الرابط التالي:

 https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الرزنامة الجديدة تنص على تقديم تواريخ صب المعاشات وتوزيعها على عدة أيام، بما يسمح بتحسين ظروف الإستقبال.

معتبرة أن هذه الرزنامة، حلا نهائيا ومستداما لإشكالية الاكتظاظ على مستوى المكاتب البريدية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=854395

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