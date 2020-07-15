وزارة البريد تطلق رسميا “دليل حماية الأطفال على الأنترنت”

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء، عن الإطلاق الرسمي لـ “دليل حماية الأطفال على الأنترنت”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأطفال.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد تم إعداد هذا الدليل بعد مشاورات موسّعة وبالتنسيق مع الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف.

بالإضافة إلى وزارات التربية الوطنية، الشباب والرياضة ووزارة التضامن الوطني، إلى جانب الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وكذا الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وأكدت الوزارة بأن “دليل حماية الأطفال على الأنترنت” يهدف إلى وقاية الأطفال من الأخطار المحتملة عن استعمال الأنترنت، نظرا لميزتي الفضول والعفوية اللتين يمتازون بهما، مما يجعلهم عرضة لأضرار وانتهاكات لسلامتهم المعنوية والجسدية.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الدليل العملي ينبني على مقاربة متكاملة لحماية الأطفال على اختلاف فئاتهم العمرية، على غرار الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة والمراهقة.

كما يعتمد على إشراك كل الفاعلين في محيطهم المقرّب، مثل الأولياء والأوصياء والمربّين، ويتضمن على 5 محاور أساسية للعمل به، وهي:

تشخيص دقيق للأخطار والأضرار المحدقة بالأطفال خلال ولوجهم للأنترنت، وتحديد مفصّل للمفاهيم وعناصر التحادث “المفردات” المرتبطة بهذه الأخطار.

تبيان الممارسات والسلوكيات الواجب على الأولياء والأوصياء والمربّين تلقينها للأطفال لضمان استخدام آمن للأنترنت.

بالإضافة إلى توفير الوسائل التكنولوجية لتأطير استعمال الأنترنت، من برمجيات وتطبيقات للحماية من المضامين الضّارة والمسيئة للأطفال.

مع توضيح الإجراءات والوسائط المتاحة لتفاعل الأولياء والأوصياء والمربّين لإبلاغ الجهات المختصة عن حالات استغلال الأطفال على الأنترنت.

جدير بالذكر أن “دليل حماية الأطفال على الأنترنت” المطلق رسميا اليوم، متاح للتحميل على الموقع الإلكتروني للوزارة باللغتين العربية والفرنسية.

معين تيت