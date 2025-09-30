وزارة البريد تطلق مسابقة “أحسن محتوى رقمي تاريخي”

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن إطلاق الطبعة الأولى لمسابقة “أحسن محتوى رقمي تاريخي”.

وأوضحت الوزارة، أنه تشجيعًا على إنتاج محتويات نوعيّة تربط بين تاريخنا المجيد والمستقبل الرقمي. سيتم إطلاق الطبعة الأولى لمسابقة “أحسن محتوى رقمي تاريخي”.

وأشارت أن موضوع هذه الطبعة الأولى سيكون حول دوري شخصيتين محوريين عرفتهما ثورتنا المجيدة، وساهمتا بشكل حاسم في توهّجها. ويتعلق الموضوع الأول بشخصية عون الاتصال، الذي هو الحلقة الأساسية في نقل الأخبار والتعليمات بسرّية، وضمان تنسيق العمليات وتدفّق المعلومة في كل الظروف.

أما الموضوع الثاني فيتمثل في شخصية المحافظ السياسي وهو العقل التعبوي والتحسيسي الذي عمل على رفع الوعي الوطني ومواجهة الدعاية الاستعمارية.

وبخصوص أشكال المشاركة في هذه المسابقة فستكون عن طريق فيلم قصير باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو بودكاست، على شرط أن يُقدَّم عملٌ واحد فقط عن كل موضوع (عن شخصية عون الاتصال أو عن شخصية المحافظ السياسي).

والمشاركة تكون فردية أو جماعية (حتى 3 أعضاء كحدٍّ أقصى).

كما نوهت الوزارة إلى ضرورة أن يكون المحتوى أصيلاً، هادفًا، وخاليًا من أي مضمون ذي طابع حزبي أو تجاري أو مخالف للآداب العامة.

على أن يتم تقييم الأعمال من طرف لجنة تحكيم مختصّة مكوّنة من مختصين في التاريخ والإعلام وصناعة المحتوى.

أما بخصوص الجوائز التي سيحظى بها الفائزون، أشارت الوزارة أنها ستكون قيّمة للفائزين الأوائل عن كل صنف (فيلم قصير أو بودكاست) بخصوص كل موضوع، مع نشر الأعمال المتميّزة عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

وإعلان النتائج لتكريم الفائزين سيكون بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية.

وعلى المهتمين إرسال الأعمال قبل 25 أكتوبر 2025 عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

كما أن استمارة المشاركة وكافة التفاصيل متاحة بالموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي:

https://www.mpt.gov.dz/مسابقة

