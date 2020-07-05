وزارة البريد تطلق مسابقة لاختيار أفضل تصميم لطابع بريدي تخليدا لاسترجاع لرفات الشهداء

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأحد، مسابقة فنية لاختيار أفضل تصميم لطابع بريدي.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا البريد سيتم إصداره تخليدا لاسترجاع الدولة الجزائرية لرفات الزعماء، شهداء الثورات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

كما أكدت وزارة البريد والمواصلات أن هذه المسابقة معنية بفئتين عمريتين هما : الأطفال دون 16 سنة، و كذا الأشخاص البالغين.

و ترسل المساهمات إلى العنوان الإلكتروني التالي[email protected]، مع ذكر الإسم واللقب و السن و العنوان و رقم الهاتف، و ذلك قبل يوم 12 جويلية 2020.

هذا و يتحصل التصميم الذي سيتم اختياره، بالنسبة لكل فئة، من طرف لجنة مختصة، ستشكل بالتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية و الإنتاج الثقافي، على مكافأة مالية،

فيما ستحظى المساهمتان اللتان ستحتلان المرتبتين الثانية و الثالثة بالنسبة للأطفال دون 16 سنة بتكريم خاص، تشجيعا لهم على تنمية ملكاتهم الإبداعية.

و تجدر الإشارة أن هذا الطابع سيخلد استرجاع الدفعة الأولى المتكونة من رفات أربعة وعشرين شهيدا من زعماء الثورات الشعبية ورفاقهم، يتقدمهم الشهيد الرمز محمد الأمجد بن عبد المالك المعروف بـ”الشريف بوبغلة”،

والشهيد قائد ثورة الزعاطشة الشيخ أحمد بوزيان، الذين حرموا حقهم الطبيعي في توسد ثرى وطنهم طيلة أكثر من 170 سنة.