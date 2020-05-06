وزارة البريد.. تقييم أعمال الأطفال المشاركين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل

شرعت، اليوم الأربعاء، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، في تقييم أعمال الأطفال المشاركين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال.

وأفادت وزارة البريد والمواصلات، في بيان لها، أنه وتحضيرا لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال في طبعتها الـ 49 دورة 2020، المنظمة من طرف الاتحاد البريدي العالمي.

تم تقييم أعمال الأطفال المشاركين في هذه الدورة لانتقاء أفضل 10 رسائل على المستوى الوطني من أصل 245 رسالة منتقاة في المرحلة الولائية.

وأشارت ذات الوزارة أن الإعلان عن قائمة الفائزين سيتم في وقت لاحق.

للإشارة، فإن المسابقة تتضمن كتابة رسالة إلى شخص بالغ للحديث عن العالم الذي نعيش فيه.