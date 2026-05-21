وزارة البريد تكشف أرقاما مهمة حول برنامج “7.77” للتكوين الرقمي

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن البرنامج الوطني للتمكين الرقمي “7.77” عرف إقبالاً واسعاً منذ إطلاقه. حيث بلغ عدد المسجلين، إلى غاية اليوم، 64.508 مسجل عبر مختلف ولايات الوطن. في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالتكوين في المجالات الرقمية الحديثة.

وأوضحت الوزارة، أن غالبية المسجلين فضّلوا صيغة التكوين عن بعد عبر المنصة الرقمية، إذ بلغ عددهم 51.739 مسجلاً بنسبة 80,4 بالمائة. مقابل 12.769 مسجلاً بنسبة 19,6 بالمائة اختاروا التكوين الحضوري.

وكشفت الإحصائيات المسجلة عن توجه لافت نحو التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. حيث تصدر تخصص الذكاء الاصطناعي قائمة الاختيارات بـ19.691 مسجلا. بنسبة 30 بالمائة من إجمالي المسجلين، متساوياً مع تخصص أدوات الإنتاجية الذي استقطب 19.576 مسجلا بالنسبة نفسها. كما سجل تخصص الأمن السيبراني المهني 9.678 مسجلاً، في حين استقطب تخصص ريادة الأعمال الرقمية 9.083 مسجلا. بينما بلغ عدد المسجلين في تخصص الاكتشاف الرقمي 8.237 مسجلاً.

وعلى صعيد الفئات العمرية، استحوذت الفئة المتراوحة أعمارها بين 23 و45 سنة على النسبة الأكبر بـ39.578 مسجلاً. أي ما يعادل 61,4 بالمائة من مجموع المسجلين، تليها الفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة بـ13.144 مسجلاً بنسبة 20,4 بالمائة. كما عرف البرنامج مشاركة 3.199 طفل ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 181 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 61 و77 سنة.

أما من الناحية الجغرافية، فقد شملت التسجيلات جميع ولايات الوطن الـ58، حيث جاءت ولاية الجزائر في الصدارة بـ15.221 مسجلا تليها وهران بـ4.637 مسجلا. ثم البليدة بـ2.955 مسجلا وسطيف بـ2.915 مسجلاً، فيما حلت باتنة خامسا بـ2.403 مسجلين.

وفيما يتعلق بلغات التكوين، أظهرت المعطيات أن اللغة العربية كانت الأكثر اختياراً من قبل المشاركين. بعدما اختارها 37.889 مسجلاً بنسبة 58,7 بالمائة. تليها اللغة الفرنسية بـ13.488 مسجلاً بنسبة 20,9 بالمائة، ثم اللغة الإنجليزية بـ13.131 مسجلاً بنسبة 20,4 بالمائة.

