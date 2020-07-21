وزارة البريد..تنصيب لجنة مختصة لتقييم أفضل تصميم طابع بريدي

تم اليوم الثلاثاء، على مستوى مقر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تنصيب اللجنة المختصة بتقييم المشاركات في المسابقة الفنية بهدف اختيار أفضل تصميم طابع بريدي.

وتم تشكيل هذه اللجنة بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية و الإنتاج الثقافي.

وقد تم تكليف هذه اللجنة بتقييم المشاركات في المسابقة الفنية بهدف اختيار أفضل تصميم طابع بريدي سيتم إصداره تخليدا لاسترجاع الدولة الجزائرية لرفات الزعماء قادة المقاومات الشعبية ورفاقهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المسابقة وجهت لفئتين عمريتين هم الأطفال دون 16 سنة، و كذا الأشخاص البالغين،



بحيث يتحصل التصميم الذي سيتم اختياره، بالنسبة لكل فئة على مكافأة مالية، فيما ستحظى المساهمتان اللتان

ستحتلان المرتبتين الثانية و الثالثة بالنسبة للأطفال دون 16 سنة بتكريم خاص، تشجيعا لهم على تنمية ملكاتهم الإبداعية.