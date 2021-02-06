وزارة البريد تنظم المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2021

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن تنظيم المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل لطبعة 2021 بالتعاون مع وزارة التربية.

وحسبما أفادت به وزارة البريد، فإن موضوع المسابقة “أكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك بخصوص تجربتك مع وباء كورونا كوفيد-19”.

وتندرج المسابقة في إطار التحضير لمشاركة الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل للأطفال، المنظمة من طرف الإتحاد البريدي العالمي.

وتعتبر وسيلة ممتازة من أجل المساهمة في تطوير قدرات الأطفال في فن كتابة الرسائل، وصقل وتطوير قدرتهم على التعبير عن طريق إستعمال الكلمات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المسابقة مفتوحة لفئة الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 و15 سنة.

واشترطت الوزارة، أن تحرر الرسالة بإحدى اللغتين الوطنيتين العربية أو الأمازيغية.

كما يجب أن تحتوي الرسالة على التعريف بصاحب الرسالة “الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، المستوى الدراسي، رقم هاتف الوليّ”.

بالإضافة إلى إسم المؤسسة التربوية، التاريخ، المرسل إليه، تحية الافتتاح، صلب الرسالة، تحية الاختتام والتوقيع.

ويجب أن تكون مشاركة نفس الطفل برسالة واحدة فقط، والتقيّد الصارم بالموضوع وبعدد الكلمات المسموح بها على ألا يتجاوز 800 كلمة.

وأضافت الوزارة، أنه تم إيداع الرسائل في الفترة من 10 فيفري إلى 10 مارس 2021، بالمؤسسات التربوية أو المكاتب البريدية.

وتوضع الرسالة في ظرف بريدي مغلق يحمل العنوان التالي: السيد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع ذكر الولاية المعنية.

وإضافة عبارة: “المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل”، أو ترسل الرسالة عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، باستعمال مسح ضوئي ملون (SCAN) للرسالة المكتوبة باليد.

كما يتم إنتقاء الرسائل عبر ثلاث مراحل على المستوى الولائي، ثم المستوى الجهوي وفي الأخير على المستوى الوطني.

وتتم عملية انتقاء أفضل الرسائل على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني على أساس إعادة كتابة الرسالة من طرف الطفل تحت وسترسل أفضل رسالة على المستوى الوطني إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي من أجل تمثيل الجزائر في المسابقة الدولية لكتابة الرسائل.