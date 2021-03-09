وزارة البريد تنظم يوما تكوينيا لمكافحة المعلومات المغلوطة حول لقاح كورونا

نظمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، يوما تكوينيا لفائدة إطارات قطاع الصحة.

ويتعلق اليوم التكويني، بكيفيات تسيير ومكافحة المعلومات المغلوطة المتعلّقة بلقاح وباء كوفيد 19، بتأطير من شركة “فايسبوك” العالمية.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اليوم التكويني، الذي أقيم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، يهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المغلوطة.

بالإضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع هذه المعلومات لإحتوائها.

وكذا إعطاء توجيهات حول أفضل التقنيات المستعملة للتعريف باللقاح، وفوائده ومدى نجاعته للحفاظ على صحة المواطنين.

وركز اليوم التكويني، على ضرورة التواصل مع المواطنين، لرفع درجة وعيهم بأهمية اللقاح وحملهم على التسجيل للإستفادة منه.

وشارك في هذا اليوم التكويني، حضوريا وكذا عن بعد، إطارات كل من وزارة الصحة، ومعهد باستور.

بالإضافة إلى حضور إطارات من المعهد الوطني للصحة العمومية ومديرو الصحة عبر كامل التراب الوطني.