وزارة البريد توجه نداء تضامن لفعاليات المجتمع المدني

دعت وزارة البريد فعاليات المجتمع المدني للتجند والمشاركة، في تسيير عملية سحب الأجور والمعاشات، إلى جانب عمال البريد وأعوانه.

يأتي هذا بغية تأطير توافد المواطنين على المراكز البريدية، لاسيما ما يخص تنظيم الطوابير والسهر على احترام تعليمات السلامة كاحترام مسافات التباعد والحرص على التطهير والتعقيم.

وأعلمت وزارة البريد في بيان لها أن المكاتب البريدية ستكون مفتوحة استثنائيا لخدمتهم اليوم الجمعة 22 أفريل 2020، عشية عيد الفطر.

ودعت الوزارة من الجميع التحلي بمزيد من الوعي والمسؤولية واحترام تعليمات الأمن والسلامة التي تقدم لهم على مستوى مراكز البريد.