وزارة البريد تُنظم يومًا دراسيًا حول الوقاية من جرائم الفساد

نظّمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم الأحد، يومًا دراسيًا حول الوقاية من جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية.

وجاء ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار جهودهما لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل القطاع.

وحضر اليوم الدراسي، كل من الوزير سيدعلي زروقي، وسليمة مسراتي رئيسة السلطة، إضافة إلى إطارات ومديري المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي انسجامًا مع التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة. وتعزيز النزاهة ومحاربة مختلف أشكال الفساد والمحسوبية.

مشيرًا إلى أن القطاع يعمل على اعتماد أفضل الآليات الوطنية والدولية في التسيير الرشيد.

واستعرض الوزير جملة من التدابير التي شرع القطاع في تجسيدها، من بينها تنصيب لجنة وزارية تهتم بملف الوقاية من الفساد ومكافحته،. واعتماد منظومة خاصة لمنع تضارب المصالح. وإطلاق بوابة إلكترونية لمعالجة العرائض بما يضمن سهولة الإيداع وسرعة المعالجة.

إضافة إلى تنظيم أول مسابقة توظيف رقمية على مستوى مؤسسة بريد الجزائر تكريسًا لمبدأ تكافؤ الفرص. إلى جانب إعداد مدونة قواعد السلوك لموظفي القطاع لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية.

وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية الإطار بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال إعداد الدورات التكوينية لفائدة إطارات القطاع. ودعم إعداد خريطة مخاطر الفساد على مستوى المؤسسات التابعة للوزارة. بما يعكس التزامًا واضحًا بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد.