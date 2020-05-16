وزارة البريد: سحب 580 مليار دج خلال الشهرين الأخيرين

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم تسجيل معدلات قياسية خلال الشهرين الماضيين، من حيث عمليات السحب، رغم الظروف الاستثنائية.

وحسب بيان للوزارة اليوم السبت، نشرته على صفحتها بالفايسبوك، تم إنجاز ما يقارب 20 مليون عملية سحب على مستوى الشبابيك.

وتم سحب، من خلال هذه العمليات، ما يقارب 580 مليار دج، و ما يزيد عن 8.7 مليون عملية على مستوى الشبابيك الآلية، سحب منها ما يقارب 162 مليار دج.

هذا وقام اليوم، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، بزيارة ميدانية لبعض مكاتب البريد بالعاصمة.

وأعلن الوزير خلال هذه الزيارة، أن مؤسسات القطاع “مجمع اتصالات الجزائر و بريد الجزائر و الوكالة الوطنية للذبذبات”، قد ساهمت بمبلغ يقدر بـ 111 مليار سنتيم في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد 19.

إضافة إلى تبرع مسؤولي هذه المؤسسات وفروعها، بجزء من رواتبهم، حسب ذات البيان.