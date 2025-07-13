وزارة البريد.. مسابقة لشغل وظائف عليا بالقطاع

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الأحد، بإجراء زيارة تحفيزية وتشجيعية لموظفي القطاع المترشحين لشغل وظائف عليا على مستوى القطاع.

وحسب بيان للوزارة، وقف الوزير، على مجريات العملية على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة بعملية التقييم.

وأشاد الوزير بالروح التنافسية بين المترشحين، مؤكدا حرصه على تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العليا على مستوى القطاع. و ذلك بناءً على مبدأ الاستحقاق القائم على معايير موضوعية تتعلق بامتلاك المؤهلات و الكفاءات المطلوبة، الخبرة و التكوين العالي.

كما أبرز زروقي أهمية هذه المسابقة في تعزيز كفاءات الموارد البشرية للقطاع. ودورها في تجسيد الأهداف القطاعية الرامية إلى مواكبة تطلعات المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن عملية الانتقاء قد استهلت بدراسة الملفات المودعة. تلتها حاليا مرحلة استدعاء المترشحين لإجراء مقابلة شفوية مع أعضاء اللجنة الوزارية المنصبة، لهذا الغرض. وذلك إما حضوريا أو عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.