وزارة البريد: هكذا يمكن للشركات أن تسحب الأموال من مراكز البريد

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عن كيفية سحب الأشخاص المعنويين للأموال من مراكز البريد.

وجاء في بيان للوزارة، أنه يمكن للأشخاص المعنويين الاستفادة من وسائل الدفع الكتابية المتاحة، بواسطة استعمال الصكوك المُصادّق عليها أو التحويلات من حساب إلى حساب أو تقديم صك بريدي للتحصيل، من خلال نظام المقاصة الالكترونية مع المنظومة المصرفية.

وأشارت الوزارة، إلى أهم ما تضمّنه البيان الصّادر يوم أمس الإثنين، حول عمليات سحب الأموال على مستوى المكاتب البريدية وهو كالتالي:

الإجراء ظرفي وقد فرضته أزمة السيولة التي تشهدها بعض مراكز البريد، جرّاء نقص تداول السيولة في ظلّ الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19.