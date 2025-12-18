وزارة البريد والمواصلات تطلق بوابة “إنصات”

أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بوابة إلكترونية جديدة تحت اسم “إنصات”.تهدف إلى تحسين قنوات التواصل مع المواطنين وتعزيز جودة الخدمات العمومية. ويمكن الوصول إلى البوابة عبر الرابط: https://insat.mpt.gov.dz.

وتتيح البوابة للمواطنين تقديم شكاويهم، واقتراحاتهم، وطلبات المقابلة المتعلقة بخدمات البريد والاتصالات الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة. مع ضمان معالجتها في آجال معقولة وبشفافية أكبر.

وأكدت الوزارة أن بوابة “إنصات” تمثل خطوة هامة نحو تقديم خدمة أفضل من خلال قناة واحدة، وفتح تواصل مباشر وفعال مع المواطنين. بما يسهم في رفع جودة الخدمات العمومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.