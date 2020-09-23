وزارة البريد والمواصلات تطمئن سكان الأحياء الجديدة

ذكرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سكان الأحياء السكنية الجديدة والتي لا تتوفر على شبكتي الهاتف والأنترنت بإلتزاماتها المنصوص عليها قانونا.

وقالت الوزارة في بيان لها أن دفاتر شروط التي منحت لهم على أساسها رخص النشاط طبقا لأحكام القانون للقواعد العامة للبريد والاتصالات الإلكترونية.

وتمنح الرّخصة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط”.

وبالنسبة للمناطق التي ليست لها مردودية اقتصادية بالنسبة للمتعاملين، لاسيما بجنوبنا الكبير، فيتم تغطيتها والتكفل بها عن طريق صندوق الخدمة الشاملة الذي يتم من خلاله تعويض المتعاملين.

واكدت الوزارة في التزامها، وحرصها على ضمان نفس نوعية الخدمات لكل مواطنينا، بصفة منصفة و متساوية، عبر كل ربوع الوطن وهذا عملا بأحكام القانون والذي ينص على توفير خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني.