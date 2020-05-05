وزارة البريد و المواصلات تفتح باب الترشحات الداخلية أمام جميع موظفيها

فتحت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الثلاثاء، باب الترشحات الداخلية أمام جميع موظفي الوزارة.

أفادت الوزارة، في بيان لها، أنه وفي إطار تدعيم الهياكل المركزية للوزارة و مصالحها الخارجية بمختلف الكفاءات التي ينتظر منها المساهمة في التنفيذ الأمثل لمخطط عمل القطاع.

بادر وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، ابراهيم بومزار ، بفتح باب الترشيحات الداخلية أمام جميع موظفي الوزارة.

وذلك على المستويين المركزي و المحلي، وبكل شفافية مع ترسيخ مبدأ تساوي الفرص، لشغل الوظائف العليا بالوزارة أو بالمديريات الولائية.

وأشارت الوزارة أنه يشترط في هذا الصدد، أن يكون المترشحون يستوفون الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية المنصوص عليها في القوانين السارية.

بالإضافة إلى امتلاكهم المؤهلات المطلوبة من خبرة و تكوين عال.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإنتقاء عبر دراسة الملفات المودعة كمرحلة أولى.

ثمّ استدعاء المترشحين المنتقين لإجراء مقابلة شفوية مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، حضوريا أو عن بعد.