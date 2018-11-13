وزارة: “البوحمرون” يقتل الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية

أكد ممثل عن وزارة الصحة، اسماعيل سعيد، أن داء البوحمرون، يعتبر فيروس، ينتشر طبيعيا وسط الناس.

وأوضح سعيد اسماعيل، خلال استضافته في “قهوة وجورنان”، اليوم الثلاثاء، أنّ بعد الإستقلال كان المواطن يظن أن “البوحمرون” يقتل.

مشيرا إلى أن هذا الفيروس، لا يقتل إلا في حالة عدم التغذية الجيدة للإنسان، أيضا إن كان مصابا بفقر الدم.

وأشار المتحدث، أن في بعض الأحيان، الشخص الملقح، يمكن للبوحمرون أن يقتله بسبب سوء التغذية.

وأضاف سعيد، أن فيروس البوحمرون، موجود طول العام، وتزيد معدلاته في الأوقات الشتوية.