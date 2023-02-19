وزارة البيئة: احصاء 4998 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 6043 مخالفة
كشفت مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة عن إحصاء 3688 زيارة تفتيشية سجلت من خلالها 3375 مخالفة.
وذلك من خلال المفتشين الولائيين واللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة خلال السداسي الثاني من سنة 2022، حسب بيان الوزارة.
وتأتي هذه الزيارات التفتيشية عبر القطر الوطني بهدف المراقبة المستمرة للمؤسسات المصنفة وتأثير أنشطتها على البيئة وصون المقومات الطبيعية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لهذه المؤسسات والتأكيد على الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة.
وتتلق هذه المخالفات تحديدا بما يلي:
1416 مخالفة لغياب العقود الإدارية
270 مخالفة تتعلق بتلوث الهواء
96 مخالفة تتعلق بالضوضاء
215 مخالفة متعلقة بالمصبات الـسائلة الحضرية
560 مخالفة متعلقة بالمصبات الــسائلة الصناعية
1009 مخالفة متعلقة بالنفايات الصلبة الحضرية، الخاصة والخاصة الخطرة
122 مخالفة تتعلق بالأوساط المستقبلة.
أما فيما يخص العقوبات الإدارية التي بلغ عددها 918 عقوبة فقد تم تحرير:
375 إعذار
22 غلق مؤقت
12 غلق نهائي
375 توصيات
94 استدعاء
02 إنذار
37 متابعة قضائية.
وعليه تدعو وزارة البيئة والطاقات المتجددة أصحاب المؤسسات المصنفة إلى التقرب لدى مصالحها على مستوى مديريات البيئة عبر كامل ولايات الوطن.
أو على مستوى الوزارة من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال علما أن آخر أجل لتسوية وضعية المؤسسات هو 20 أفريل 2023.
كما تعلم جميع أصحاب المؤسسات المصنفة التي تنشط بدون رخصة، أنه في حالة انتهاء مهلة الآجال المحددة سيترتب عليه إجراءات ردعية قد تصل إلى غلق المنشاة نهائيا بقرار من الوالي،