وزارة البيئة تبحث حلولا لمياه التصريفات التي تصب في وادي الحراش

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، صباح اليوم الأحد، على لقاء نظمته الوزارة مع ممثلي المؤسسات المصنفة التي تنشط على ضفاف واد الحراش والوديان الفرعية له.

وحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء، مناقشة وبحث حلول حول مياه التصريفات الصناعية التي لازالت تصب في واد الحراش والوديان الفرعية له.

أين تم التأكيد على ضرورة الاسراع في حيازة هذه المؤسسات لمحطات معالجة حسب نوعية الأنشطة إن كانت ذات الطابع الغذائي فهي تخضع إلى التطهير البيولوجي.وإن كانت ذات طابع صناعي محض فتخضع لتطهير فيزيوكيميائي.

أو اتخاذها تدابير من شأنها الالتزام بالقوانين والنظم البيئية من أجل القضاء على هذه الإشكالية. التي تعتبر من أكبر العراقيل التي تحول دون اكتمال هذا المشروع الهام.

وأكدت فازية دحلب، أن الوزارة ومن خلال مؤسساتتها تحت الوصاية مستعدة لمرافقة هذه المؤسسات من أجل بلوغها مرحلة تطبيق ووضع حيز الخدمة أنظمتها التي تراعي حماية البيئة وتضمن استمرار نشاطها.