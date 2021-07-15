وزارة البيئة تدعو لتفادي هذه الأمور خلال ذبح الأضاحي

أطلقت وزارة البيئة، نداءً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى المواطنين، لأجل أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية والحفاظ على سلامتهم وسلامة بيئتهم.

ودعت الوزارة، عبر بيان لها، جميع المواطنين، إلى الإلتزام بالتدابير التالية:

أخذ كافة الإجراءات الازمة لتفادي خطر الإصابة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في أسواق الماشية، والمزارع وتجمعات الحيوانات خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وحثت اوزارة، على لبس قفازات الأيدي الصحية والكمامات والنظارات الواقية، وغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء من ملامسة الأضاحي، وتجنب الاحتكاك المباشر معها، لأنها مساحات سهلة لنقل العديد من الأمراض من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك المباشر بالأضاحي المصابة أو عن طريق العوامل الحية الناقلة للأمراض مثل الحشرات والقراد…الخ، مع ضرورة احترام نقاط البيع المخصصة قصد حصر مساحات التلوث.

كما نصحت الوزارة، بذبح الأضاحي في المذابح المعتمدة والخاضعة للإشراف البيطري لضمان فحص الحيوان قبل وبعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وعدم استخدام الجزارين المتجولين الذين يجهلون أسس السلامة العامة والنظافة.

وكذا تفادي الذبح بطرق عشوائية في الشوارع وأمام المنازل والعمارات والأماكن العامة وهو ما يؤدي إلى تلوث المحيط وتلوث اللحوم جراء الغبار والأتربة ونواقل الأمراض مما يشكل بيئة خصبة لنحو 300 مرض تنتشر عدواها طوال العام.

والتخلص من بقايا الأضاحي ومخلفات الذبح بطريقة صحية عبر وضعها في أكياس مغلقة “الجلود، الأحشاء، الفضلات…الخ”، قبل وضعها في القمامات المخصصة، لأنها تتضمن مواد عضوية، تشكل خطرا على صحة المواطنين.

كما أن رمي مخلفات الأضاحي بشكل عشوائي لا يؤدي فقط إلى تلوث البيئة، بل يضر أيضا بعمال النظافة، الذين يضطرون إلى العمل لساعات إضافية يوم العيد، مع ضرورة احترام توقيت مرور شاحنات جمع النفايات خلال أيام العيد.

وتذكر وزارة البيئة بأن عيد الأضحى هو فرصة للتضامن بين الناس، لذلك يجب أن نتعاون ونتضامن جميعا مع أعوان النظافة الذين يقضون أيام العيد تحت الشمس لساعات طوال، ولا يعودون إلى بيوتهم إلا في ساعة متأخرة من الليل.

ودعت الوزارة، المجتمع المدني، إلى العمل والتجند من أجل التوعية والتوجيه الميداني وتأطير المواطنين قبل، خلال وبعد عيد الأضحى المبارك من خلال حملات التنظيف العامة.

وأكدت الوزارة في الأخير، إنها تبقي مصالحها في خدمة المواطنين، وتستقبل استفسارات وبلاغات من خلال الوكالة الوطنية للنفايات عبر الرقم الأخضر: 3007 أو عبر تطبيق الهواتف: Ndif.