وزارة البيئة: تدعيم حاملي المشاريع في مجال الإقتصاد الأخضر

ترأست وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، اليوم الخميس، إجتماعا مع مديري البيئة لولايات الجنوب وعدد من الإطارات المركزيين والمدراء بالوزارة.

ويندرج هذا اللقاء، والذي تم عقده عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه اللقاءات، تهدف إلى تقييم الإنجازات المحققة في إطار تنفيذ خطة عمل القطاع من أجل حماية البيئة.

وكذا تقديم التوجيهات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وأضاف البيان، إن التوجيهات في هذا الصدد تمحورت حول الحرص على تسريع المشاريع قيد الإنجاز.

بالإضافة إلى تطوير فروع تثمين النفايات وترقية الشراكة بين العمومي والخاص.

وتكثيف الزيارات التفتيشية للمؤسسات المصنفة، ومرافقة وتدعیم حاملي الأفكار، والمؤسسات الناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر.