وزارة البيئة تسجل ارتفاعا رهيبا في نفايات المستشفيات بسبب كورونا

سجلت الوكالة الوطنية للنقايات ارتفاعا رهيبا في كمية النفايات العلاجية الخاصة بالمستشفيات لتصل الى واحد طن لدى بعض الشركات الخاصة المتعاقد معها.

وسجل هذا الارتفاع بعد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19 في الجزائر، وكثرة النفايات الناجم عن ارتفاع وسائل الوقاية المستعملة من طرف السلكين الطبي وشبه الطبي.

وقالت سارة تازروت المكلفة بالاعلام على مستوى الوكالة الوطنية للنقايات التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم الثلاثاء في تصريح خصت به”النهار أونلاين” ، بأن الارتفاع يقدر بالاطنان يوميا.

وأشارت على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن مؤسسة خاصة معتمدة من طرف الوزارة، قد سجلت ارتفاعا في الكمية بطن واحد يوميا.

وتتعامل وزارة البيئة والطاقات المتجددة مع ثلاثمائة مؤسسة خاصة موزعة عبر التراب، مختصة في جمع النفايات العلاجية من المستشفيات.

وتشير الأرقام الصادرة عن الوكالة الوطنية للنقايات، إلى استرجاع ثلاثين ألف طن من نفايات المستشفيات سنويا.